Science-fiction : 25 films incontournables à voir et à revoir

Si la science-fiction a toujours été bien présente au cinéma (Metropolis, l'un des premiers films de SF, date de 1927), elle a mis du temps à s'imposer et à acquérir ses lettres de noblesse. Mais aujourd'hui, la SF attire les spectateurs en masse, et c'est probablement l'un des genres les plus prolifique du 7e art. A l'occasion de la sortie en salle de Blade Runner 2049, nous avons établi une petite sélection de 25 films de SF totalement incontournables. Précisons que la sélection est totalement subjective : libre à vous de poster en commentaire (en dessous de l'article) une liste des titres qui devraient selon vous figurer dans ce top 25. Nous essaierons de les inclure dans une prochaine mise à jour.



Le top 25 des plus grands films de SF