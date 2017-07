Notre test de la New Nintendo 2DS XL

Nintendo n’a pas abandonné le marché des consoles portables, et le prouve une fois de plus avec l’arrivée imminente de la New Nintendo 2DS XL, dernier cri en matière de console portable à deux écrans chez le constructeur japonais. Mais cette énième édition de la 3DS est-elle encore bien utile, pour une console qui a fait sa première entrée sur le marché il y a près de 6 ans ? On en parle dans notre test.





[Test] New Nintendo 2DS XL : la meilleure portable de Nintendo ?