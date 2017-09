Polar A370 : faut-il craquer pour le bracelet connecté ?

Polar est une référence en matière de sport et de mesure de la fréquence cardiaque. Alors quand la marque annonce qu’elle intègre un capteur FC dans son bracelet connecté, forcément, ça attise notre curiosité. Nous avons voulu en savoir un peu plus sur le dernier bracelet de Polar. Est-il un bon traqueur d’activités, que vaut son suivi de sommeil ? Peut-il concurrencer Fitbit et Garmin, les deux références en la matière ?

Lire : notre test du Polar A370