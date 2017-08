Accuweather, l'app qui vous localise sans votre permission

Sur iOS, l’application de météo Accuweather est suspectée d’avoir partagé des données personnelles de façon illégale. L’application aurait en effet collecté et transmis les données de géolocalisation de ses utilisateurs alors même que ces derniers en avaient désactivé l’accès.



C’est le chercheur en sécurité Will Strafach qui a été le premier à découvrir qu'Accuweather continuait de traquer ses utilisateurs sans leurs permissions. Si l’application ne recevait pas l’accord de l’utilisateur, elle faisait alors appel au DSK d’une entreprise tierce appelée Reveal Mobile. Avec cette méthode, il est possible de récupérer les données GPS ainsi que le nom du Wi-Fi auquel l’utilisateur était connecté. Une fois collectées, ces données peuvent être ensuite vendues.



La compagnie Reveal Mobile qui s’est exprimée, a déclaré que les données collectées restaient anonymes et qu’ils ne cherchaient pas à traquer les utilisateurs, mais à améliorer l’expérience d’utilisation en fournissant les informations les plus pertinentes possible.

