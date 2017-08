MIJIA Compact Camera 4K : l'Action Cam de Xiaomi va faire très mal

Xiaomi vient chambouler le marché des caméras d’actions 4K avec un modèle proposé à un tarif très compétitif. Pour l’instant, la MIJIA Compact Camera 4K n’est encore disponible qu’en Chine. Mais le produit semble déjà prometteur en raison de ses caractéristiques techniques et de son prix fixé à 699 Yuan (environ 95 euros).

La MIJIA Compact Camera apparaît sous la forme d’un appareil d’une dimension de 71,5 x 42,7 x 29,5 mm. Elle peut facilement rentrer dans la poche et pèse moins de 100 g. Son écran tactile de 2,4 pouces permet d’accéder à la galerie photo et vidéo. Les réglages comme le mode d’enregistrement passent également par l’affichage. L’appareil est capable de prendre jusqu’à 240 images par secondes avec une résolution 720p. Un mode de prise de vue en slow motion est également disponible alors que l’enregistrement vidéo offre des contenus en 4K à 30 fps.

L’Action Cam de Xiaomi propose ces performances grâce à une puce Ambarella A12S75 et un capteur Sony IMX317 avec une ouverture f2.8. L’appareil photo bénéficie d’une stabilisation d’images électronique à six axes, d'une correction de distorsion de lentille, d’une connectivité WiFi et Bluetooth, et d’une prise en charge des formats RAW. Disposant d’une autonomie de 3 heures, la MIJIA Compact Camera 4K est déjà disponible en Chine. Cependant, une commercialisation en Europe ne semble pas encore à l’ordre du jour.

