Un adaptateur permet désormais de jouer à la Switch à une seule main

Les Joy-Con de la Nintendo Switch repoussent plus loin la capacité de la console hybride. Cependant, certains joueurs ne peuvent pas profiter pleinement de cet accessoire. C’est le cas de Rami Wehbe qui a perdu l’usage de sa main droite à la suite d’un accident vasculaire cérébral. Son ami, l’ingénieur Julio Vazquez, a bricolé un adaptateur qui permet l’utilisation des Joy-Con d’une seule main.

Il a imprimé des pièces en 3D qu’il a utilisées pour assembler les deux contrôleurs côte à côte. De cette façon, il est possible d’accéder aux boutons d’une seule main. Cependant, Rami Wehbe a éprouvé quelques difficultés quand il s’agissait de jouer à Zelda: Breath of the wild. Après quelques recherches, Julio Vazquez a opté pour une autre configuration. Cette fois, les Joys-Con ont été assemblés à angle droit grâce à un accessoire imprimé en 3D. Ce dernier modèle est plus pratique quand il s’agit de Zelda: Breath of the wild, mais la première version convient également pour d’autres titres.

Julio Vazquez a partagé les schémas de ces adaptateurs sur Thingverse pour que d’autres joueurs puissent surmonter leurs handicaps.

