Microsoft lance son nouvel adapteur sans fil Xbox One pour PC

Sorti en octobre 2015, l’adaptateur sans fil Xbox One pour PC a travaillé sa ligne et va prochainement sortir dans un format plus compact. Microsoft en a également profité pour dévoiler trois nouveaux designs pour sa manette Xbox One.

Il n’est pas nécessaire de brancher un câble USB à sa manette Xbox One pour pouvoir l’utiliser sur un ordinateur. Microsoft propose, depuis fin 2015, un adaptateur USB sans fil qui permet de profiter confortablement du contrôleur de sa console pour jouer à ses jeux sur PC. Seulement, contrairement à la solution proposée avec la manette de Xbox 360, il s’agit cette fois d’un accessoire plus petit, l’adaptateur sans fil Xbox One.

Jusqu’à présent, celui-ci prenait la forme d’une grosse clé USB de 4,4 cm de long et 1,4 cm de large. Un accessoire imposant qu’il n’était pas toujours pratique d’emporter avec soi ou de brancher à son ordinateur. Afin d’y remédier, la firme de Redmond a dévoilé ce mardi une nouvelle version de son adaptateur, « 66 % plus petite » que le modèle précédent, ressemblant davantage à une clé USB de par son format. Outre sa compacité accrue, le nouvel adaptateur gère également le son stéréo et permet de contrôler jusqu’à huit manettes à un même ordinateur. Il sera disponible dès le 8 août à 25 dollars (21 euros), ou à 80 dollars (68 euros) en kit avec une manette.

Par ailleurs, Microsoft a également dévoilé trois nouveaux designs pour son contrôleur Xbox One. Une grise et verte, une noire et rouge en dégradé et une bleue foncée, « inspirée par la technologie militaire ».