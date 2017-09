Adblock Plus bloque les sites qui minent de la cryptomonnaie à votre insu

Depuis quelques jours, les malwares permettant à des pirates de miner de la cryptomonnaie à distance pullulent. C'est tantôt le site The Pirate Bay qui teste une nouvelle méthode de rétribution, tantôt une extension Chrome qui se voit corrompue par un malware de minage. AdBlock Plus a décidé de prendre le taureau par les cornes et de bloquer ce genre d'intrusion.

Le célèbre bloqueur Adblock Plus de publicité intègre dans sa toute dernière édition un module chargé de détecter et de bloquer tout code de minage de cryptomonnaie. L'option n'est pas activée par défaut, et il convient d'opérer de la manière suivante pour la mettre en route :

Sous Chrome , cliquez sur le bouton des options (en haut à droite), puis rendez-vous sur Plus d'outils > Extensions. Dans la zone concernant Adblock Plus, cliquez sur Options, puis rendez-vous sur l'onglet Ajouter vos propres filtres. Entrez la ligne suivante :

||coin-hive.com/lib/coinhive.min.js

, cliquez sur le bouton des options (en haut à droite), puis rendez-vous sur Plus d'outils > Extensions. Dans la zone concernant Adblock Plus, cliquez sur Options, puis rendez-vous sur l'onglet Ajouter vos propres filtres. Entrez la ligne suivante : ||coin-hive.com/lib/coinhive.min.js Sous Firefox , rendez-vous sur le bouton hamburger (en haut à droite), et optez pour la fonction Modules. À la ligne correspondant à Adblock Plus, cliquez sur Options, puis sur Préférences de filtre (tout en bas). Dirigez-vous ensuite sur l'onglet Filtres personnalisés, et cliquez sur Ajouter un groupe de filtres. Nommez-le de la manière suivante :

coin-hive.com/lib/coinhive.min.js

, rendez-vous sur le bouton hamburger (en haut à droite), et optez pour la fonction Modules. À la ligne correspondant à Adblock Plus, cliquez sur Options, puis sur Préférences de filtre (tout en bas). Dirigez-vous ensuite sur l'onglet Filtres personnalisés, et cliquez sur Ajouter un groupe de filtres. Nommez-le de la manière suivante : coin-hive.com/lib/coinhive.min.js Sous Android, lancez Adblock Plus et rendez-vous sur Ajout de filtre, afin de bannir les scripts de minage.

Enfin, comme à l'accoutumée, nous ne saurons que trop vous conseiller de rester prudent quand vous surfez et de ne pas vous rendre sur des sites tendancieux. Et jetez un petit coup d’œil à votre Gestionnaire des tâches (via les touches [Ctr] + [Alt] + [Suppr]) afin de vérifier tous les processus en cours d'exécution sur votre PC.

