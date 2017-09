Adidas lance de nouvelles chaussures résistantes à la bière et au vomi

À l’occasion de l’Oktoberfest, la marque allemande Adidas lance une nouvelle paire de baskets baptisée « Munchen ». Aussi surprenant que cela puisse être, les chaussures sont annoncées comme étant résistantes à la bière et au vomi. La célèbre fête de la bière aura lieu ce samedi à Munich en Allemagne. Il s’agit d’un des évènements les plus attendus du pays. Des amateurs de bières (ou de fête) des quatre coins du monde feront le déplacement pour l'événement. Pendant l’Oktoberfest on estime que 6,4 millions de litres de bière sont consommés. Il n’est donc pas rare de se renverser de la bière dessus et de voir des personnes éméchées mal finir.



Adidas aurait trouvé la solution parfaite pour les visiteurs du festival : des chaussures résistantes à la bière et au vomi. Les « Munchen » ont été créées spécialement à l’occasion en édition limitée. Elles seraient équipées d’un revêtement spécialement étudié pour résister à la bière et au vomi. En ce qui concerne le design, les baskets présentent un look un peu vintage avec des couleurs et des motifs inspirés des « lederhosen », tenues traditionnelles bavaroises. Les « Munchen » sont disponibles en édition limitée pour 200 euros.

