Adobe dévoile un aperçu de son application Nimbus par erreur

Adobe a déployé par accident une version interne de son application Nimbus à certains utilisateurs du Creative Cloud. Même si l’application a été très vite retirée, plusieurs sources ont eu le temps des captures écrans qui permettent d’en donner un aperçu.

L’année dernière, lors de la conférence MAX, Adobe a annoncé que la société travaillait sur un nouveau projet nommé Nimbus. Il s’agit d’une application qui permet d’éditer des photos avec des outils beaucoup plus simplifiés. Nimbus propose également un espace de stockage sur le cloud et une synchronisation des photos.

Adobe est censé sortir l’application Nimbus à la fin de l’année. Cependant, certains utilisateurs du Creative Cloud pour MacBook ont déjà eu un aperçu. Grâce à cette fuite, on sait désormais que les utilisateurs Nimbus pourront disposer de 1 To de stockage sur le cloud. Il sera également possible de synchroniser les photos sur plusieurs appareils et de rechercher des images à l’aide de mots clés.



Adobe a confirmé que la fuite était une erreur de sa part. Pour en savoir plus sur l’application Nimbus, rendez-vous dans quelques mois.



