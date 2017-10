L’aéroport de Dubai veut construire un tunnel à reconnaissance faciale

La sécurité et le contrôle d’identité sont devenus des enjeux primordiaux pour les aéroports du monde entier. Certains n’hésitent pas à investir beaucoup d’argent dans les dernières technologies de pointe. C’est le cas de l’aéroport de Dubai qui veut se doter d’un tunnel aquarium à reconnaissance faciale.



D’après The National, l’aéroport de Dubai a pour projet de construire un tunnel équipé de 80 caméras qui scanneront le visage et l’iris des passagers qui circuleront. À l’intérieur du tunnel, des vidéos diffuseront des paysages différents ou des publicités. Ces « murs vidéo » permettront de distraire les passagers et leur feront oublier qu’ils sont filmés. Les caméras seront également capables de scanner les visages sous plusieurs angles.



Lorsque le passager sortira du tunnel, si tout est en règle le message « Bon voyage » s’affichera, sinon une lumière rouge alertera la sécurité pour des vérifications supplémentaires.



En partenariat avec la compagnie aérienne Emirates, l’aéroport de Dubai prévoit d’installer le premier tunnel aquarium d’ici la fin de l’été 2018. Il sera situé au terminal 3 au niveau des départs mais d’autres tunnels devraient également apparaître dans d’autres terminaux d’ici 2020. Chaque année, Dubai accueille de plus en plus de passagers dans son aéroport. En 2020, 124 millions de passagers devraient passer par son aéroport d’où la nécessité de fluidifier les contrôles de sécurité.

