Age of Empires revient avec un quatrième opus

Plus de dix ans après la sortie de Age of Empires III, la franchise revient avec un quatrième opus. Lors de la Gamescom, Microsoft a annoncé que Relic Entertainment était en train de travailler sur Age of Empires IV. Cela fait une dizaine d’années que le jeu de stratégie pour PC ne s’était pas renouvelé. Cette nouvelle annonce est une bonne nouvelle pour les fans inconditionnels de la saga Age of Empires.



Microsoft en a profité pour dévoiler un premier trailer du quatrième opus. Cette vidéo ne nous apprend cependant rien en ce qui concerne le gameplay. De plus, elle n’annonce aucune date de sortie et reprend les images des précédentes éditions. Peut-être faudra-t-il attendre encore un peu avant d’avoir plus de détails.



En plus d’un quatrième opus, on apprend également que les titres précédents vont connaître un petit coup de jeune. La qualité des images sera ainsi remise au goût du jour avec le support de la technologie 4K. Microsoft a déclaré que les versions « remaster » des opus 2 et 3 étaient en cours de développement.

