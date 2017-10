Bing et Siri se font laminer par l'IA de Google

Un groupe de chercheurs de l'Académie des sciences de Chine a développé un test de QI un peu particulier : celui-ci se destine à tester l'intelligence des outils de recherche et assistants personnels. Leur résultat est sans appel : l'IA de Google se révèle nettement plus performante que celle de Microsoft ou d'Apple.



Le moteur de Googleobtient ainsi un score de 42,78 au test mis en place par l'équipe de chercheurs. Il se place donc loin devant celui de Baidu, le moteur de recherche chinois, qui plafonne à seulement 32,92. Microsoft, utilisé notamment dans Bing, recueille un niveau de 31,98. Et du côté d'Apple, c'est pire : le moteur de Siri obtient un tout petit 23,9.



À titre de comparaison, le test a été effectué sur des êtres humains. Le score d'un enfant de 6 ans est de 55,5, tandis que celui d'un adulte de 18 ans culmine à 96. Si un enfant de 6 ans parvient à battre n'importe quelle IA, l'étude souligne que le moteur de Google obtenait un score de 26,5 en 2014. Avec un gain de près de 80% en 3 ans, l'écart entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine se resserre drastiquement.