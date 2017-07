Air France autorise finalement les casques Bluetooth sur ses vols

[MàJ du 28/07]Plus d’un mois après avoir rappelé que le Bluetooth était interdit à bord de ses vols, « atterrissage et décollage inclus », Air France semble faire marche arrière. Comme l’a annoncé ce mercredi un pilote de la compagnie aérienne sur Twitter, « le Bluetooth est autorisé sur tous les vols Air France à partir d'aujourd'hui (casques, montres, smartphones, etc.) ». Une information qu’a également confirmée une autre source d’Air France à nos confrères du site iGen. Il semblerait donc que, contrairement à ce que prévoyait la compagnie depuis 2014, les ondes Bluetooth ne soient pas particulièrement dérangeantes pour les instruments de navigation des avions. Air France chercherait également ainsi à s’adapter aux usages de ses passagers, qui utilisent de plus en plus la norme sans fil, au détriment des casques filaires.

[MàJ du 08/06] Comme l’indique NextInpact, il semble que cette mesure sur les casques Bluetooth par Air France n’ait rien de nouveau. En effet, nos confrères ont retrouvé une mention de cette interdiction des casques Bluetooth à bord des cabines dans un guide du voyageur datant de 2014. « Interrogé sur le sujet, Air France nous a confirmé que cette restriction n'est pas une nouveauté et qu'il s'agit là d'un ‘non sujet’ », explique NextInpact estimant que « dans la pratique, l'application de ces règles ne semble pas très stricte, mais elles doivent permettre à la compagnie d'intervenir si elle le juge nécessaire ».

[Article du 07/06] Après les Galaxy Note 7, ce sont les casques Bluetooth qui sont interdits dans les avions de certaines compagnies aériennes. Air France, KLM, Transavia ou HOP! ont ainsi annoncé ce mardi que les casques ne pourraient plus être utilisés pendant toute la durée des vols.

Alors que de nombreux casques Bluetooth, en particulier ceux dotés de fonctionnalités d’annulation de bruit, sont vendus sur l’argument des vols silencieux en avion, ils sont désormais tout simplement bannis des vols d’Air France. Interrogée ce mardi par nos confrères d’Europe 1, la compagnie aérienne a ainsi confirmé « cette interdiction pour la durée entière du vol, atterrissage et décollage inclus ».

Une décision qui n’est pas justifiée par la compagnie aérienne ou ses filiales, mais qui peut s’expliquer par l’utilisation d’ondes électromagnétiques, comme pour les smartphones, susceptibles de brouiller les équipements de l’appareil. Selon Europe 1, malgré différents incidents ces derniers mois liés à des casques Bluetooth, « la compagnie assure que les récents cas d’explosions avec des casques de ce type ne sont pas en cause ». Il semblerait donc que les casques à annulation de bruit, qui n’utilisent pas d’ondes électromagnétiques, ne soient pas concernés malgré la présence de batterie. A condition néanmoins qu’ils soient connectés à une source filaire. De même, les casques disposant d’une connexion filaire en éteignant la fonction Bluetooth pourront toujours être admis en cabine.

La mesure d’Air France est d’ores et déjà appliquée. Elle concerne également tous les vols d’autres compagnies du groupe comme KLM, Transavia ou HOP! ainsi que les vols long-courriers d’Air Canada par exemple.