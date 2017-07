Joon, la compagnie low-cost d'Air France se veut ultra-connectée

Ce jeudi 20 juillet, lors d’une conférence de presse, Air France a annoncé le lancement d’une nouvelle compagnie aérienne. Baptisé Joon, la nouvelle compagnie a été créée dans le but de cibler une clientèle plus jeune. La compagnie Joon se veut plus jeune et souhaite s’adresser aux millennials soit les jeunes actifs ayant entre 18 et 35 ans. Air France avait en effet du mal à cibler cette catégorie de la population qui est très axée sur les nouvelles technologies. C’est pourquoi la compagnie Joon mettra le digital au cœur de son service.

D’après les informations communiquées, cette nouvelle compagnie offrira un nouveau type d’expérience avec la possibilité de connecter sa tablette au réseau Wifi par exemple. Les passagers auront également la possibilité de louer des lunettes 3D pour regarder des films comme dans une salle de cinéma. Les uniformes de l’équipage s’adapteront également au style de vie des millennials. Le personnel de bord sera revêtu d’une tenue plus décontractée avec des sneakers et des pantalons en toile pour les stewarts.

Bien que les tarifs préférentiels affichés par Joon la rapprochent des compagnies low-cost, Air France tente une entreprise de marketing assez poussée pour la positionner sur ce créneau millenials. Il n’en demeure pas moins que Joon est avant tout une filiale moins chère d’Air France. La compagnie fera ses débuts dès septembre prochain avec des vols moyen-courriers. Les vols long-courriers devraient être opérationnels en 2018.



