Jordan + Nintendo = sneakers de folie

Sortie en 1990 en Europe, la NES fait partie du top 13 des meilleures consoles. Certains joueurs redécouvrent encore les titres qui ont fait son nom. Johnny Barry compte miser sur la corde nostalgique en lançant un produit à la croisée des Airs Jordan des années 89/90 et de la NES. Il s’agit des Air Jordan Retro NES Customs proposés en édition limitée. Il faudra ainsi s’attendre à débourser près de 1250 $ pour entrer en possession d’une paire.

Les Air Jordan Retro NES Customs adressent un petit clin d’œil à l’univers Nintendo avec son design clairement affirmé. On retrouve ainsi une croix directionnelle à l’arrière de la basket gauche alors que la basket droite présente les boutons A et B. Ces dernières proviennent d’une manette originale d’après l’auteur. Par ailleurs, les couleurs rappellent celle de la NES. Johnny Barry a adopté le blanc, l’orange, le noir et le gris pour les lacets. Les languettes ont été décorées par des étiquettes inspirées de Duck Hunt et de Mario Bros.