Airbnb : vous pouvez maintenant laisser un avis avant la fin du séjour

Vous pourrez bientôt dire à la communauté Airbnb pourquoi vous avez quitté plus tôt le logement d’un hôte. Airbnb permet désormais aux utilisateurs de laisser un avis sur la plateforme même s’ils n’ont pas complété leur séjour.

Si les expériences Airbnb sont en général positives,les utilisateurs peuvent malheureusement parfois faire les frais de certains hôtes malhonnêtes. Le logement peut par exemple ne pas correspondre aux photos et aux attentes ou l’hôte peut très mal accueillir ses invités. Toutes sortes de raisons peuvent expliquer pourquoi des personnes peuvent terminer leur séjour plus tôt que prévu.



Jusqu’à présent, lorsque des utilisateurs avaient vécu une mauvaise expérience et avaient décidé de quitter le logement, ils étaient mis en contact avec le service client d’Airbnb, mais ne pouvaient pas laisser un avis concernant leur hôte. Pour pouvoir laisser un avis, il fallait absolument avoir complété son séjour. C’est désormais terminé. Les autres utilisateurs pourront ainsi voir plus facilement si quelqu’un a déjà vécu une mauvaise expérience avec un hôte. Cette nouvelle mesure a été mise en place après un rappel à l’ordre des autorités britanniques qui avaient remarqué que Airbnb ne proposait pas cette option.



