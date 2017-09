Airbnb gère désormais les réservations de restaurants…aux Etats-Unis

Airbnb se lance dans la réservation de restaurants aux États-Unis. La compagnie a en effet annoncé hier qu’elle allait désormais permettre à ses utilisateurs de réserver une table à un restaurant.



Airbnb qui propose à la base de la location temporaire de logement, veut de plus en plus diversifier son activité. La compagnie s’était déjà lancé dans la location de voiture et la réservation de vol. Airbnb ne compte pas en rester là puisque la start-up est prête à tenter le marché de la restauration.



Afin de proposer son nouveau service de réservation, Airbnb s’est associé à Resy, une entreprise spécialisée dans la réservation et la notation de restaurants. Airbnb veut se transformer en véritable agence de voyage et accompagner autant que possible le voyageur une fois à destination. Cela passe aussi par de la recommandation et de la réservation de restaurants.



Les utilisateurs américains auront accès à un onglet spécialement dédié au sein de l’application pour smartphone Airbnb. Ils pourront avoir accès à la base de Resy soit 650 restaurants dans plus de 13 grandes villes américaines. Il sera ainsi possible de réserver une table et parfois même payer à l’avance un menu défini pour les restaurants qui le permettent. L’utilisateur pourra prévenir s’il aura du retard directement au sein de l’application.



Pour l’instant, la nouvelle fonctionnalité est uniquement disponible aux États-Unis. Airbnb a déclaré que la réservation de restaurants devrait s’étendre à l’international dans les mois à venir.

>>>>>>>>>> Lire aussi : Airbnb : vous pouvez maintenant laisser un avis avant la fin du séjour