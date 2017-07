AirPods : Apple pourrait ajouter des capteurs biométriques

Le site Patently Apple a repéré un brevet déposé par Apple. Le document fait référence aux écouteurs sans fil de la marque et de capteurs biométriques. Le géant américain pourrait envisager d’ajouter un système de tracking à ses AirPods.



À première vue, les AirPods ressemblent à une paire d’écouteurs sans fil ordinaire. Toutefois, Apple serait sur le point d’améliorer ses écouteurs et de les équiper de nouvelles fonctionnalités dont des capteurs biométriques.



On peut très bien imaginer qu’en plus d’écouter de la musique, la prochaine version d’AirPods pourrait également permettre de suivre la fréquence cardiaque. Les écouteurs sans fils pourraient sur le long terme remplacer des accessoires tels que les bracelets connectés.



Les AirPods ne seraient pas les premiers écouteurs à intégrer des capteurs biométriques. L’an dernier, Jabra avait présenté ses écouteurs sans fil Élite Sport capables de suivre la fréquence cardiaque.



Pour le moment, il ne s’agit que d’un brevet et rien ne dit qu’Apple va véritablement mettre en place la fonctionnalité sur ses AirPods.



