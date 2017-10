Android : une application pour lancer Google Assistant avec des AirPods

De nombreux casques Bluetooth permettent de lancer une recherche vocale en appuyant longuement sur un bouton, Siri sur iPhone et Google Assistant sur Android. Seulement, les écouteurs AirPods d’Apple étaient jusque-là cantonnés à Siri. Un développeur a cependant créé une application permettant d’utiliser les écouteurs sans fil d’Apple pour lancer Google Assistant.

Contrairement à de nombreux écouteurs Bluetooth, les AirPods d’Apple ne permettent pas de lancer Google Assistant, même lorsqu’ils sont utilisés sur un smartphone Android. Une limite qui les réservait jusque-là essentiellement aux possesseurs d’iPhone. En effet, même si les écouteurs peuvent fonctionner de pair avec un appareil Android, ils étaient alors plus limités qu’associés à un smartphone sous iOS. Mais ça, c’était avant. Le développeur DotArroww a en effet mis à disposition AirpodsForGA, une application sur le Play Store de Google pour permettre aux AirPods de lancer Google Assistant et de pouvoir commander l’assistant à la voix.

L’application AirpodsForGA, disponible gratuitement, est particulièrement simple d’utilisation. Elle vous permet de double taper sur l’un des deux AirPods, comme on le ferait sur iPhone pour lancer Siri, mais permet de lancer automatiquement Google Assistant sur un appareil Android. Par ailleurs, l’application fonctionne essentiellement lorsque l’écran est éteint. « Lorsque l’écran est déverrouillé, cela ne fonctionne pas tout le temps, puisqu’Android envoie les événements de touches média à l’application affichée et AirpodsForGA ne pourra pas enregistrer l’événement », explique le développeur. On rappellera que sur la plupart des smartphones Android dotés de Google Assistant, il suffit de toute manière d’appuyer de manière prolongée sur le bouton d’accueil pour lancer Google Assistant lorsque l’écran est déverrouillé.

Google a lancé il y a quelques semaines un nouveau protocole permettant de profiter de manière plus complète de son assistant vocal. Des casques et écouteurs comme les QuietComfort 35 II de Bose intègrent désormais un bouton dédié pour pouvoir notamment envoyer des SMS ou passer directement des appels sans même interagir avec son smartphone.