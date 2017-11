Le chargeur sans fil AirPower d’Apple pourrait coûter 200 euros !

Il y a quelques mois, lorsque Apple a annoncé la sortie prochaine de l'iPhone 8, 8 Plus et l'iPhone X, il avait été également dit que ces nouveaux smartphones pourraient tous être rechargés sans fil. La marque en avait profité pour affirmer que ces appareils auraient leur tapis de recharge sans fil dédié en 2018, un accessoire appelé AirPower.



À ce jour, les détails techniques sur l'AirPower ne sont pas encore bien connus, certainement car celui-ci est en cours de développement, mais son prix potentiel a toutefois été révélé. C'est selon une information du site du détaillant polonais X-Kom qui affirme que l’appareil aurait un prix de 999 Złotych, soit environ 235 euros. Mais d’autres sources suggèrent plutôt que l’AirPower pourrait coûter environ 200 $ aux États-Unis, soit environ 200 euros.



La marque n'a toujours pas indiqué de date précise concernant le lancement de l'AirPower pour servir ses smartphones et montres et écouteurs, sauf qu'il arrivera bien en 2018.