Le réalisateur de Thor Ragnarok s'attaquerait à Akira

Alors que Thor Ragnarok sortira le 25 octobre prochain, son réalisateur, Taika Waititi, est pressenti pour mettre en scène l’adaptation d’Akira, en sommeil depuis plusieurs années.

C’est un projet qui dure depuis maintenant plusieurs années. En septembre 2015, on apprenait que Christopher Nolan travaillait sur une adaptation d’Akira au cinéma, dans un film en prise de vue réelle. Depuis, le projet semble plus ou moins en sommeil. Seulement, avec la sortie de Ghost in the Shell en début d’année, ou la vague d’adaptations hollywoodiennes de mangas, il semblerait que Warner ait ressorti le projet de son chapeau.



Selon les informations du site Rotten Tomatoes, c’est cette fois du cinéaste néo-zélandais Taika Waititi qui serait pressenti pour reprendre le film Akira en main : « Waititi est en discussion pour réaliser une adaptation du manga, qui serait divisé en deux films, chacun adaptant trois tomes du manga culte ». Le cinéaste n’est pas connu pour sa carrière prolifique. Avant Thor Ragnarok, attendu pour cet automne, il avait précédemment mis en scène Vampires en Toute Intimité en 2014 ou certains épisodes de la série Flight of the Conchords de 2007 à 2009.



Il ne s’agira pas du premier réalisateur à plancher sur une adaptation de la bande dessinée culte de Katsuhiro Ōtomo. Outre une version animée réalisée par le mangaka lui-même en 1988, Christopher Nolan, Keanu Reeves, Jaume Collet-Serra ou Marco Ramirez se sont déjà essayés à une adaptation en prise de vue réelle, sans que les projets ne voient jamais le jour. Peut-être qu’avec Taika Waititi, le studio Warner tient enfin le bon cinéaste.