Alexa d’Amazon peut désormais différencier plusieurs voix

Hier, Amazon a annoncé que son assistant virtuel Alexa pouvait enfin différencier plusieurs voix. Cette nouvelle fonctionnalité permet de personnaliser la reconnaissance vocale pour un meilleur service.



Si Amazon était le premier à se lancer dans le marché des enceintes intelligentes avec Amazon Echo, le géant du e-commerce a été rapidement rattrapé par la concurrence. De nombreux acteurs technologiques ont en effet lancé leurs propres enceintes connectées et ont su faire preuve d’innovation. C’est le cas de Google qui a rendu le Google Home capable de distinguer plusieurs voix.



Pour faire face à la concurrence et réaffirmer son rôle de leader, Amazon a décidé d’apporter également la fonctionnalité à son assistant virtuel. Via ses enceintes Echo, Echo Dot et Echo Show, Alexa est désormais capable de distinguer ses interlocuteurs. Cela permet une expérience plus personnalisée et évite de mélanger des données personnelles telles que l’agenda ou le carnet de contacts des membres d’une même famille.



À partir d’aujourd’hui, Alexa est capable de différencier les voix pour les appels, l’envoi d’un message, les achats, Amazon Music Unlimited ainsi que les « flash briefing ». Amazon devrait ajouter d’autres fonctionnalités compatibles avec la reconnaissance vocale dans le futur.



Pour distinguer plusieurs voix d’un même foyer, chaque utilisateur devra lire 10 phrases à haute voix. Alexa associera alors un profil type à chaque voix. La nouvelle fonctionnalité est en cours de déploiement.

