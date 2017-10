Alexa se connecte aux voitures Nissan

Alors que les constructeurs automobiles se préparent au Salon de l’automobile de Tokyo, qui se déroulera du 25 octobre au 5 novembre prochain, Amazon améliore les compétences de son assistant personnel Alexa, qui sera également disponible sur des modèles de Nissan.

Disponible également pour les anciens modèles

Le constructeur automobile japonais Nissan est le dernier à utiliser l’assistant personnel Alexa d’Amazon qui permet désormais aux utilisateurs d’effectuer certaines fonctions qui nécessitaient autrefois une clé à bord d’une voiture. Une déclaration du constructeur automobile a été faite mercredi pour confirmer la disponibilité de la technologie sur des modèles équipés des Services NissanConnect. Il s’agit des modèles comme l’Altima, le Maxima, le Pathfinder, le Rogue, le Sentra, le Titan ou encore le GT-R sport 2017. Certains de ces véhicules sont disponibles depuis 2016.

Amazon prévoit de déployer le service dès ce mois d’octobre et « aucune mise à jour OTA ni de visite de concession ne sera nécessaire pour disposer des nouvelles compétences ». Nissan affirme également que la Leaf, qui sera disponible en 2018 avec la dernière version de NissanConnect, sera compatible avec la technologie. Alexa va également permettre aux utilisateurs des anciens modèles de Leaf de vérifier l’état de la batterie, de contrôler le chargement à distance et d’ajuster le chauffage et la climatisation. Pour disposer de la fonctionnalité, les utilisateurs doivent télécharger les compétences avec un compte valide, selon Nissan.

Nissan rejoint ainsi Ford, Hyundai, Mercedes-Benz, Volkwagen et BMW qui ont tous annoncé leurs collaborations avec Amazon.