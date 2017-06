Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio : objectif sportive de l'année

Alfa Romeo compte revenir sur le devant de la scène avec la Giulia Quadrifoglio qui se présente comme une concurrente directe de la BMW M3. Si l’entreprise a privilégié la traction avant dans les années 2000, cette voiture de sport marque un changement en étant propulsée à l’arrière.

Sous le capot, la Giulia Quadrifoglio affiche un lien de parenté avec la Ferrari 488 et son moteur V8, F154. En effet, elle est mue par une version V6 biturbo de 2.9 litres du F154, qui développe 505 chevaux à 6 500 tr/min. Une puissance qui lui permet ainsi de passer de 0 à 100 km/h en moins de quatre secondes et d’afficher une vitesse de pointe de 307 km/h. Par ailleurs, on note la présence de la technologie des cylindres à la demande, destinée à offrir une meilleure performance et une économie en carburant. Si la gamme BMW Série 3 a inclus une option de boîte manuelle, cette berline compacte privilégie exclusivement une transmission automatique à huit rapports.

Le design de la Giulia Quadrifoglio semble influencé par Ferrari en ce qui a trait à l’aérodynamique. Le constructeur a notamment choisi la fibre de carbone pour le toit, le capot et l’aileron alors que l’intérieur affiche une ambiance sportive avec des sièges de sport en cuir. La Giulia Quadrifoglio coûtera plus de 72 000€ avec en option, les freins carbones céramiques ou encore le pack audio By Harman Kardon.

