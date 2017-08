Alien : la Fox travaillerait sur de nouveaux films après la saga Prometheus

Après avoir mis fin au projet de nouveau film Alien réalisé par Neill Blomkamp, la Fox travaillerait finalement toujours sur un nouveau long-métrage, en plus de la saga Prometheus.

Alors que l’on pensait que la Fox avait mis fin à l’idée de réaliser de nouveaux films Aliense se déroulant dans le futur, à l’époque de la saga d’origine, il semblerait que ce ne soit finalement pas le cas. Selon les informations du site Collider, le studio chercherait à clore la saga Prometheus/Alien Covenant, puis à lancer une nouvelle saga « qui se déroulerait dans le futur, après tous les films que l’on a connus, à une nouvelle époque pour pouvoir recommencer de zéro, avec de nouveaux personnages et de nouvelles intrigues ».



Initialement, la Fox et le réalisateur Ridley Scott comptaient prolonger la saga Prometheus avec un total de quatre films, dont deux nouveaux après Alien Covenant. Il semblerait finalement qu’après l’échec du dernier volet au box-office, un seul autre long-métrage soit finalement prévu afin de mettre un point final à la saga. L’idée serait alors de continuer de prolonger l’univers créé en 1979, mais avec d’autres personnages et une autre époque, bien après Alien La Résurrection, censé se dérouler en 2379.



Les projets de la Fox autour de sa saga spatiale horrifique sont pour le moins compliqués à suivre. Il y a deux ans, le studio annonçait que le réalisateur sud-africain Neill Blomkamp (Chappie, District 9) travaillait sur un nouveau film de la franchise Alien, qui se serait déroulé juste après Aliens, sorti en 1986. Le projet a finalement été abandonné, Neill Blomkamp se sentant de trop dans cet univers alors que Ridley Scott cherchait également à le développer avec les suites de Prometheus. On ignore cependant si le cinéaste sud-africain sera de retour pour les prochains films qui se dérouleront dans le futur de la saga Alien.