All Play : Adidas lance sa nouvelle application de sport

adidas All Day: The new 360 fitness app

Adidas a longtemps manifesté son intérêt pour les nouvelles technologies. L’entreprise a notamment été la première à produire en masse des paires de baskets avec des semelles imprimées en 3D. En mars dernier, elle a également annoncé une application de sport baptisée All Day. La version finale est maintenant disponible sur l’App Store et Google Play, mais pour l’instant, elle reste une exclusivité des États-Unis.

Il existe déjà de nombreuses applications de fitness sur le marché, mais Adidas entend séduire avec un concept particulièrement axé sur le public féminin dans un premier temps. L’entreprise a travaillé avec l’établissement d’enseignement supérieur, American College of Sports Medicine d’Indianapolis. Selon Adidas, l’application repose sur une approche scientifique et agit sur quatre points essentiels : le fitness, l’état d’esprit, la nutrition et la relaxation. En fonction des préférences de l’utilisateur, elle dispensera des conseils, des astuces et même des recettes de cuisine pour une alimentation plus équilibrée. Si les exercices de relaxation sont au rendez-vous, l’application définit essentiellement une certaine routine de fitness.

>>> Nike utilise la réalité augmentée pour vendre ses baskets