Alpine a une solution pour apporter Carplay dans toutes les voitures

Dévoilé pour la première fois durant le dernier CES, Alpine commercialise finalement l’iLX-107, un autoradio permettant d’utiliser CarPlay via Wi-Fi ou Bluetooth. Il s’agit d’une première mondiale alors que la liaison sans fil était déjà introduite depuis la version iOS 8.3. Alpine bénéficie ainsi d’une avance considérable sur le marché d’autant plus que les constructeurs sont peu nombreux à exploiter pleinement cette fonctionnalité. En outre, il faut du temps pour la certification d'un produit par Apple.

> > > Lire aussi Il est désormais possible de trouver du Wi-Fi gratuit grâce à Facebook

L’iLX-107 est un appareil équipé d’un écran tactile de 7 pouces et gère la commande vocale par l’intermédiaire de Siri. En bref, toutes les fonctionnalités de CarPay y sont accessibles : les appels, la lecture d’un message, le contrôle de la musique et l’obtention des mises à jour de trafic en temps réel… Sur certains modèles, il est même possible d’interagir avec des périphériques comme les caméras de recul pour l'aide à la manœuvre. L’iLX-107 est compatible avec l’iPhone 5 et les versions ultérieures. Pour l’instant, l’appareil reste une exclusivité des États-Unis où il est proposé à 900 dollars.