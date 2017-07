Amazon pourrait ouvrir l’accès des enregistrements audio d’Alexa aux développeurs

Si vous comptez succomber à un appareil équipé d’Alexa (lorsque le service sera disponible en France), sachez qu’Amazon pourrait partager vos enregistrements audio avec les développeurs d’applications. Cette nouvelle mesure permettrait à Amazon de rester compétitif dans un marché en pleine explosion. Jusqu’à présent, les développeurs d’applications tierces n’avaient pas accès à ce que les utilisateurs demandent à l’assistant virtuel. Cependant, il semble que cela soit sur le point de changer. Amazon doit faire face à des concurrents de plus en plus nombreux qui proposent eux aussi des enceintes intelligentes. C’est notamment le cas de Google, Samsung et plus récemment d’Alibaba.

Si Amazon ne partageait pas les enregistrements audio avec les développeurs, Google Home lui le fait. Pour maintenir sa place de leader, le géant du e-commerce pourrait ne pas avoir le choix d’ouvrir lui aussi l’accès aux données. L’accès aux enregistrements audio permettrait aux développeurs de savoir exactement ce que les utilisateurs demandent à Alexa. Ils pourraient ensuite perfectionner leurs applications et leurs services afin de répondre au mieux aux besoins des utilisateurs.



Si cette mesure permet d’un côté une meilleure efficacité, ce partage des données implique aussi la question de la confidentialité et de la vie privée des utilisateurs.



