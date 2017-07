Amazon préparerait sa propre application de messagerie : Anytime

Amazon serait en train de préparer le lancement d’une application de messagerie. Baptisée Anytime, l’application pourrait venir concurrencer Whatsapp, Facebook Messenger, mais également les leaders des réseaux sociaux.

AFTV News a mis la main sur ce qui serait une enquête. Amazon aurait en effet commencé à sonder ses clients à propos de potentielles fonctionnalités. D’après les sources d’AFTV News, le nouveau produit du géant du e-commerce serait un service tout-en-un.

En plus des fonctionnalités de type messagerie (appel vocal, vidéo et messages), l’application Anytime serait également une sorte de réseau social. Les utilisateurs seraient capables de s’envoyer des photos et des vidéos avec la possibilité d’ajouter des filtres ou des autocollants. Il serait également possible d’utiliser des Gifs, de taguer ses amis et de jouer à certains jeux.

Amazon utiliserait Anytime afin de faciliter la prise de commande. Grâce à l’application, l’utilisateur aurait la possibilité de contacter la compagnie pour passer une commande ou réserver un produit. D’après les preuves rencontrées par AFTV News, le service est dit sécurisé et chiffré. Il fonctionnerait autant sur les appareils mobiles que sur les ordinateurs.



Amazon n’a pas encore confirmé l’information, mais ce ne serait pas la première fois que la compagnie s’intéresse aux services de communications et de messagerie.



