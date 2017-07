Amazon installe ses boîtes aux lettres dans les immeubles

Le géant du e-commerce veut installer ses boîtes aux lettres dans les résidences. Il s’agit d’une armoire à casier baptisée « The Hub » qui permet aux résidents d’un immeuble de recevoir leurs colis.

Amazon a déjà implanté son système de casiers un peu partout dans des lieux publics. Cette fois, il s’invite dans un lieu plus privé puisqu’il veut installer ses « lockers » directement chez les utilisateurs. Avec « The Hub », Amazon propose un système plus pratique qui permet aux résidents de recevoir leur colis en leur absence.

Les résidents peuvent se faire livrer des colis par d’autres distributeurs qu’Amazon. Une fois qu’un colis a été livré, il suffit de taper un mot de passe sur l’écran tactile principale afin d’ouvrir son casier. Avec « The Hub », Amazon vise principalement les propriétaires d’appartement qui ne possède pas de conciergerie.



« The Hub » est proposé en quatre couleurs et en plusieurs tailles. Amazon propose deux versions différentes : une armoire pour l’intérieur et une autre pour l’extérieur.



>>>>>>>>> Lire aussi : Amazon lance un service de livraison de kits de repas à préparer