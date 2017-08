L'Amazon Echo devient multiroom (toujours rien en France)

Amazon vient d’annoncer qu’il est désormais possible de synchroniser sa musique dans toutes les pièces de la maison à travers Amazon Echo, le haut-parleur intelligent du géant du commerce électronique.

Une interface disponible dans toutes les pièces

Echo est le haut-parleur intelligent d’Amazon qui inclut l’enceinte intelligente, Dot et Echo Show. Tous ces appareils intègrent Alexa, l’assistant vocal capable de communiquer verbalement des informations aux utilisateurs et de gérer des requêtes musicales sur Amazon Music, TuneIn, iHeartRadio, Pandora, puis Spotify et SiriusXM plus tard.

Mais, selon l’annonce que vient de publier Amazon, les utilisateurs pourraient maintenant faire des requêtes musicales à travers Alexa avec des appareils autres qu’Echo à l’instar de Sonos, Bose, Sound United ou Samsung. Sonos, pionnier de l'audio multiroom intelligents, se préparerait toutefois à intégrer l’interface dans ses appareils, selon les informations récemment publiées par la FCC et confirmées par le grand évènement préparé par la marque en octobre prochain. Concernant l’Hexagone, aucune information sur la sortie officielle de la technologie n’a encore été communiquée jusqu’à présent. D'ailleurs les français attendent déjà la disponibilité d'Alexa dans la langue de Molière...

>>> Lire aussi Un hack transforme l'AmazonEcho en véritable espion