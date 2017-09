Amazon lance l’Echo Button, un nouvel accessoire de jeux

Après avoir présenté un réveil connecté l’Echo Spot et une nouvelle enceinte l’Echo Plus, Amazon a également dévoilé son premier gadget baptisé Echo Button. Présenté lors de la conférence de presse, l’Echo Button sert d’accessoire de jeux.



Amazon lance toute une gamme de boutons connectés, les Echo Buttons. Ces sortes de « buzzers » ont été conçus pour entrer en interaction avec les autres produits de la gamme Echo dans une optique de divertissement. Les utilisateurs pourront utiliser les Buttons en les connectant à un appareil Echo équipé de l’assistant Alexa. Ils pourront ainsi jouer des jeux et des quizz tel que le Trivial Poursuite. L’Echo Button est le tout premier produit d’une nouvelle ligne d'objets connectés qu’Amazon appelle les « gadgets Alexa ». Ils permettent d’interagir avec les produits Echo et de les mettre en avant d’une manière totalement différente.



Les Echo Buttons seront vendus par deux aux pris de 20$ soit environ 17 euros. Ils seront disponibles vers la fin de l’année pour la période des fêtes. En France, en revanche, Alexa se fait toujours attendre.

