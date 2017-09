Amazon dévoile l’Echo Spot, un réveil connecté intégrant Alexa

Lors d’une conférence, Amazon a dévoilé son tout dernier produit baptisé Echo Spot. L’Echo Spot est le tout nouveau de la gamme Echo composée de diverses enceintes connectées équipées de l’assistant virtuel Alexa.



L’Echo Spot est une sorte de réveil connecté. Tout comme les autres produits Echo, il est équipé d’Alexa. Il est également doté d’un haut-parleur de 2 Watts, d’un écran de 2,5 pouces et d’une connectivité Bluetooth et Wi-Fi.



Le réveil connecté peut offrir la plupart des fonctionnalités proposées par les autres produits Echo. L’utilisateur peut ainsi demander à Alexa de passer des appels vidéo, de programmer un réveil, de mettre de la musique, etc. Il est possible d’avoir accès aux services de streaming musicaux tels que Pandora, Spotify et Amazon Prime Music. À l’instar des autres enceintes, plusieurs Echo Spot peuvent être synchronisésafin d’inciter les clients à en acheter plusieurs pour chaque pièce de la maison.



L’Echo Spot sera disponible dès le 19 décembre pour 130 dollars soit environ 111 euros.

