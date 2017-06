Amazon transforme ses enceintes Echo en véritables interphones

Les utilisateurs pourront bientôt utiliser leurs enceintes Amazon Echo comme de véritables interphones connectés. Amazon lance en effet cette nouvelle fonctionnalité sur l’enceinte originale Echo, l’Echo Dot et l’Echo Show.

La nouvelle fonctionnalité concerne principalement les utilisateurs qui possèdent plusieurs enceintes Echo chez eux. Ils seront capables de sélectionner une des enceintes et de parler à un autre membre de la famille qui se trouve dans une autre pièce via une autre enceinte Echo. Par exemple, il sera désormais possible depuis la salle de bain, de demander à quelqu’un qui se trouve dans le salon d’ouvrir la porte.

Pour utiliser la fonctionnalité « interphone », il faut au préalable désigner un nom à chaque enceinte de la maison et mettre à jour l’application Alexa. Il serait également possible de parler à travers une enceinte Echo même lorsque l’on se trouve dehors grâce à l’assistant Alexa.



Amazon vise ici les personnes qui ont acheté plusieurs appareils Echo et qui vivent dans une maison ou un appartement avec de nombreuses pièces. La fonctionnalité devrait être déployée dans les jours à venir.



