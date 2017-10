Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, est le nouvel homme d’affaires le plus riche de la planète

Vendredi dernier, le 27 octobre, le cours de l’action Amazon a fait un bon de 13% suite à la publication des résultats de la société qui ont largement dépassé les objectifs fixés au troisième trimestre. Cela fait de Jeff Bezos l’homme d’affaires le plus riche au Monde qui devance désormais Bill Gates, le PDG fondateur de Microsoft. La société a tout simplement gagné plus de 28,5 milliards de dollars de plus en une année seulement !



Jeff Bezos possède à ce jour une fortune estimée à 93,8 milliards de dollars, c’est-à-dire qu'il a augmenté sa fortune de 10,4 milliards de plus... en une seule journée. Il n’est toutefois pas nécessaire de s'inquiéter pour Bill Gates qui tient la deuxième place avec une fortune estimée à 88,7 milliards de dollars selon Bloomberg. Ce bond considérable du cours de l’action d’Amazon s’explique notamment par les espoirs et la confiance solide des investisseurs dans les prévisions et la stratégie à long terme d’Amazon. Le groupe étant déjà le leader mondial du e-commerce, il pourrait consolider cette domination en se lançant notamment dans l'épicerie, les drones ou encore la télévision.



Enfin, aux États-Unis, la philanthropie donne une très bonne image aux milliardaires comme Bill Gates avec sa Fondation Bill et Melinda Gates ou Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, qui lui aussi a sa fondation. Dans ce domaine, Jeff Bezos n’est pas un grand acteur mais il pourrait désormais avoir une bonne raison de s’y faire une place.