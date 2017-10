Amazon : la kindle s'ouvre aux livres audio d'Audible

Après avoir levé le voile sur la Kindle Oasis, qui supporte également les livres audio, Amazon vient d’annoncer l’arrivée de la fonctionnalité sur la version la moins chère des liseuses de l’entreprise américaine de commerce électronique.

Une enceinte ou un casque Bluetooth nécessaire

Outre son étanchéité complète (IPX8), la nouvelle Kindle Oasis d’Amazon peut également intéresser les lecteurs grâce à sa capacité à supporter les versions audio des livres notamment d’Audible, la filiale d’Amazon depuis mars 2008. L’entreprise vient cependant d’étendre la fonctionnalité à d’autres dispositifs. Une liste de tous les appareils d’Amazon intégrant cette fonctionnalité a par ailleurs été publiée.

C’est « dans les mois à venir » que la Kindle proposée à 79 dollars intègrera la fonctionnalité, selon le site The Digital Reader qui précise que la fonctionnalité sera intégrée grâce à une simple mise à jour OTA du dispositif. Comme la Kindle Oasis, la Kindle E-reader devra cependant être jumelée avec un casque ou une enceinte Bluetooth avant de pouvoir lancer la lecture d’un livre audio.

Les Kindle Papewhite et Voyage sont toutefois exclues de la liste des dispositifs qui intégreront la nouvelle fonctionnalité. Les utilisateurs de ces modèles devront attendre la mise à jour avant de pouvoir profiter des nouveaux contenus originaux d’Audible à l'instar de Mother Go de James Patrick Kelly ou de The Dispatcher de John Scalzi.