Amazon présente sa nouvelle Kindle Oasis et elle est étanche

Amazon célèbre cette année les dix ans de sa liseuse de livres électroniques Kindle. Pour l’occasion, le géant américain du commerce électronique propose un nouveau modèle raffiné de son e-reader qui est maintenant disponible en précommande.

Un modèle performant

La nouvelle Kindle Oasis d’Amazon apparaît comme un appareil de 194 grammes équipé d’un écran de 7 pouces, soit environ 17,7cm. L’épaisseur de la liseuse varie entre 3,4 à 8,3 mm et le design a été redessiné pour permettre une prise en main ergonomique. L’appareil peut se transporter partout et la résolution de 300 ppi propose une luminosité adaptée aux lectures sous le soleil ou à la plage grâce aux 12 LED intégrés. Contrairement à la Kindle DX de 9,7 pouces qui affiche un prix de près de 500 dollars, la nouvelle Oasis d’Amazon est disponible au prix abordable d’environ 250 dollars.

>>> Lire aussi Bruxelles s'attaque à Amazon et Apple pour des optimisations fiscales jugées illégales

Amazon ne s’est toutefois pas limité aux améliorations visuelles de sa liseuse puisque l’appareil intègre désormais une plus grosse batterie permettant aux lecteurs de profiter d’une autonomie de six semaines avec une seule charge. La nouvelle Kindle Oasis d’Amazon résiste par ailleurs à l’eau jusqu’à deux mètres de profondeur pour une durée maximale d’une heure grâce à la norme IPX8 de sa coque. Enfin, la Oasis d’Amazon supporte les livres audio Audible (le service d'Amazon). L’appareil peut également se connecter à un périphérique audio Bluetooth à la différence du Paperwhite et Voyage.