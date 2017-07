Amazon déploie sa propre équipe de SAV aux États-Unis

Amazon est discrètement en train de déployer sa propre équipe technique. Les experts interviendraient aux domiciles des clients pour l’installation de l’assistant virtuel Alexa, mais également d’autres appareils.

Pour faire face à Amazon, la chaîne américaine de magasins Best Buy avait misé sur la force de son service d’assistance et d’installation baptisé Geek Squad. Toutefois, il semble que le géant du e-commerce redevienne une menace pour Best buy puisque celui-ci prépare également une équipe de techniciens.

La nouvelle équipe technique d’Amazon aidera les utilisateurs à installer les objets connectés tels que les enceintes Echo mais également le système d’éclairage Philips Hue et de thermostat connecté Ecobee.



Pour les utilisateurs d’un appareil Echo ou Alexa, la première consultation de 45 minutes sera gratuite. Si ce n’est pas le cas, il faudra débourser 99 dollars, soit 87 euros. Amazon a déjà déployé son équipe dans 7 villes des États-Unis : Seattle, Los Angeles, Portland, Orange County, San Diego, San Francisco et San Jose. On ignore encore si Amazon prévoit d’étendre son nouveau service à d’autres marchés.



