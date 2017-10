Amazon lance une ligne de vêtements de sport

Amazon préparerait sa propre ligne de vêtements de sport. Le géant du e-commerce serait déjà en train de travailler avec des compagnies taiwanaises spécialisées dans le textile. Amazon qui a commencé par la vente de livres en ligne a su se diversifier ces dernières années et devenir une des entreprises technologiques les plus dominantes du secteur. La compagnie souhaite se lancer dans un nouveau marché, celui de la mode.



D’après Bloomberg, Amazon aurait déjà commencé à travailler avec des fournisseurs et des usines basées à Taiwan. Amazon aurait en effet contacté la compagnie Makalot Industrial Co qui fabrique des vêtements pour des marques telles que Uniqlo, Kohl’s et Gap. Pour l’instant, aucun contrat n’aurait été signé sur le long terme. Amazon n’aurait passé que de petites commandes afin d’effectuer un premier test. D’après les rumeurs, le géant du e-commerce aurait été livré en août dernier. Amazon ferait également appel à la société taiwanaise Eclat Textile Co. qui produit déjà des vêtements de sport pour Nike, Under Armour et Lululemon.



Ce n’est pas la première fois qu’Amazon touche au secteur du textile. La compagnie avait déjà lancé une ligne pour femmes et des chemises sous les marques Paris Sunday et Goodthreads.

