Amazon préparerait des lunettes connectées avec Alexa

Des lunettes connectées seraient en cours de développement chez le géant du e-commerce Amazon. Elles seraient notamment équipées de l’assistant virtuel Alexa. Mercredi, le quotidien britannique le Financial Times a publié un article selon lequel Amazon serait en train de préparer une paire de lunettes intelligentes. Il s’agira du premier accessoire vestimentaire connecté de la compagnie. L’information aurait été communiquée par des sources internes d’Amazon.



Au niveau du design, les lunettes connectées d’Amazon seraient semblables à une paire de lunettes classique. Elles seraient équipées d’une conduction osseuse qui permettrait de faire circuler le son jusqu’aux oreilles. Cela permet à l’utilisateur de ne pas devoir porter des écouteurs ou un casque en plus. De plus, il sera possible d’invoquer l’assistant virtuel Alexa et d’avoir accès à toutes les fonctionnalités qu’il permet.



Pour l’instant Amazon ne s’est pas encore exprimé sur le sujet.

