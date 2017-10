Aux USA, Amazon va vendre des médicaments sous ordonnance

Selon, le St. Louis Post-Dispatch, Amazon viendrait d’obtenir l’accord d’un certain nombre d’organismes pharmaceutiques d’État pour la vente en gros de médicaments nécessitant une ordonnance. Cela pourrait ouvrir la porte au géant d’Internet et du e-commerce de vendre ces médicaments en ligne dans un futur proche.



Amazon aurait d’ailleurs d’ores et déjà reçu cette approbation dans au moins 12 États américains : le Nevada, l'Arizona, le Dakota du Nord, la Louisiane, l'Alabama, le New Jersey, le Michigan, le Connecticut, l'Idaho, le New Hampshire, l'Oregon et le Tennessee. Une demande supplémentaire est toujours en cours d’étude par les autorités administratives de l’État du Maine.



Amazon n’a toujours pas confirmé les nombreuses rumeurs qui circulaient sous-entendant que la firme a bien l’intention d’intégrer ce marché du médicament, un marché très profitable financièrement. Ces rumeurs ont d’ailleurs soudainement fait chuter les cours boursiers des grandes chaînes de pharmacies américaines. Par exemple, les actions de CVS et de Walgreens ont chuté de près de 6% lorsque la nouvelle a circulé sur le Web. L’action Walgreens n'a quant à elle toujours pas retrouvé son cours normal.



Toutefois, comme l'indique clairement le Post-Dispatch dans son rapport, le fait qu'Amazon obtienne de telles licences ne signifie pas que l'entreprise va commencer à vendre des médicaments sur ordonnance en ligne. Et même si c'était le cas, l'offre de pharmacie Amazon pourrait varier d'un État à l'autre.



Avec tant de restrictions et de pressions pour dissuader Amazon de se lancer dans ce domaine, l’autre solution serait pour le géant de nouer un partenariat avec une société de vente en gros de produits pharmaceutiques. Ce serait d’ailleurs la raison pour laquelle Amazon aurait racheté Whole Foods afin de pouvoir installer des pharmacies dans ses magasins.