Amazon Prime Day : rendez-vous le 10 juillet à 18h

La période des soldes a commencé cette semaine et tout le monde, que ce soit en magasin ou sur Internet, cherche les meilleurs bons plans. Mais ce sont les membres de Amazon Prime qui pourraient bien en profiter le plus à partir du 10 juillet.



En effet, le géant du e-commerce est en train de préparer sa journée de soldes appelée Amazon Prime Day qui débutera le 10 juillet à 18h en France. Il faut être un membre Amazon Prime pour pouvoir profiter de ces offres "exceptionnelles", mais il pourrait y avoir des offres accessibles à tous les utilisateurs du service.



Les bons plans d'Amazon Prime Day concerneront tous les types de produits vendus sur le site marchand qu'il s'agisse d'objets connectés, ou plus largement d'autres appareils high-tech, des livres, etc. Les réductions pratiquées par Amazon lors de cette journée sont généralement assez intéressantes. De fait, l'équipe "Bons plans" de Tom's Guide se chargera de vous trouver les meilleures affaires du Prime Day. Rendez-vous le 10 juillet à 18h.