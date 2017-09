Amazon complexifie ses offres avec un abonnement mensuel

Alors que l’offre Amazon Prime était jusqu’ici nécessairement annuelle, avec un tarif de 49 euros par an, Amazon a annoncé la semaine dernière une offre mensuelle. Celle-ci sera disponible à un tarif de 5,99 euros par mois, mais permettra de quitter le service à tout moment.

Jusqu’à présent, Amazon ne permettait pas de quitter le service Prime en cours de route, les abonnés devant nécessairement payer une année complète au service à chaque renouvellement. Désormais, l’offre mensuelle permettra à tous les abonnés qui le souhaitent d’arrêter leur abonnement à la fin d’un mois et non pas d’une année complète. En revanche, si l’offre Amazon Prime annuelle est facturée à 49 euros par an, l’offre mensuelle est à 5,99 euros par mois, soit 71,88 euros par an, soit bien plus chers. On notera cependant que le prix de lancement est de 3,99 euros par mois jusqu’au 31 mars 2018.



Prix par mois

Prix par an

Offre mensuelle

5,99 €

71,88 €

Offre annuelle

4,08 €

49 €



Pour rappel, l’offre Amazon Prime permet de bénéficier gratuitement de plusieurs services Amazon comme la livraison gratuite pour tous les produits, quel que soit leur prix, la livraison en un jour, voire le soir même dans les grandes agglomérations, l’hébergement illimité de photos, des offres sur la plateforme de streaming Twitch, ou un accès gratuit à tout le catalogue SVOD d'Amazon Prime Video.

Par ailleurs, Amazon a également lancé en France son service de streaming de musique, Amazon Music Unlimited. Celui-ci est payant, au tarif de 9,99 euros par mois, avec une réduction pour les abonnés Amazon Prime, qui ne paient que 99 euros par an, soit deux mois offerts. En cumulant les services Prime et Music Unlimited, les abonnés Amazon peuvent ainsi bénéficier, pour 148 euros par an, soit 12,33 euros par mois, de la livraison gratuite, d’un service de VOD par abonnement et d’une plateforme de streaming musical.