Amazon veut adapter Le Seigneur des Anneaux en série TV

D’après Variety, le géant du e-commerce songerait à adapter Le Seigneur des Anneaux en série télé. Amazon investit en effet énormément pour développer ses contenus originaux et voudrait miser sur le succès de la saga. Depuis le succès fulgurant de Games of Thrones sur HBO, les différents services de streaming sont à la recherche du prochain phénomène. Pour reproduire un tel succès, Amazon a notamment pensé au Seigneur des Anneaux de J.R.R Tolkien. Pour l’instant, le projet n’est qu’au stade des discussions avec l’auteur et Warner Bros. Television. Rien n’est encore établi, mais l’enjeu semble être important puisque Jeff Bezos, le CEO d’Amazon est lui-même impliqué dans les négociations.



Adapter une saga telle que Le Seigneur des Anneaux assurerait à Amazon de s’appuyer une importante base de fans. Mais si cela peut représenter un avantage, ce n’est pas sans risques. La communauté des fans du Seigneur des Anneaux est très solide et Amazon doit faire attention à ce que son adaptation en série TV ne déçoive pas leurs attentes.



Amazon ne serait pas le seul dans la course pour adapter la saga en série télé. D’après Deadline, les dépositaires des droits souhaiteraient vendre la franchise pour une valeur de 200-250 millions de dollars. Ils auraient notamment approché Netflix et HBO, mais la chaîne aurait décliné l’offre rapidement.

>>> Lire aussi : Runaways : la nouvelle série trailer s'offre un trailer complet