Amazon Spark : du shopping façon Instagram

Le site de commerce en ligne a lancé une nouvelle fonctionnalité baptisée Amazon Spark qui s’inspire beaucoup d’Instagram et de Pinterest. La plateforme affiche des photos et de courtes vidéos concernant différents produits. Les contenus sont partagés avec les membres selon leurs centres d’intérêt. Ces derniers ont également la possibilité de commenter ou d’aimer les publications. Mais Amazon ne s’écarte pas de son but premier. Lorsqu’une photo présente un produit disponible sur sa plateforme, une icône en forme de panier apparaît sur le coin inférieur droit de l’image. Il s’agit d’un lien vers la page correspondante au produit sur le site marchand.

Pour l’instant, Amazon Spark n’est disponible qu’aux États-Unis. La plateforme est accessible à partir de l’onglet « Programmes et fonctionnalités ». Il est ensuite demandé de choisir au moins cinq centres d'intérêt et de remplir un formulaire d’inscription. Si Amazon Spark est ouvert à tous les internautes, les membres du programme Amazon Prime disposent de plus de privilèges. Les autres utilisateurs peuvent accéder à un fil d’actualité, mais la création des contenus et les commentaires reviennent aux abonnées d’Amazon. L’entreprise propose également une version mobile sous iOS de Spark.