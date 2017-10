Amazon se fait voler 1,2 million de dollars par un couple

Mike Seyfang (CC BY 2.0) Un couple d’Américains a été arrêté pour avoir volé plus d’1,2 million de dollars à Amazon. Pour parvenir à cet exploit, ils ont des années durant abusé de la politique de retour du leader de l’e-commerce.

Erin et Leah Finan, 37 ans tous les deux, ont plaidé coupables en mai dernier, reconnaissant les faits qui leur sont reprochés, à savoir blanchiment d’argent et fraude par courrier.



De 2014 à 2017, ce couple vivant à Muncie, dans l’Indiana, a reçu plus de 2100 produits de remplacement de la part d’Amazon, sans jamais retourner l’article présumé défectueux. En réalité, toutes les commandes étaient en bon état de fonctionnement. Les Finan les revendaient ensuite à « un prix substantiellement plus bas que leur valeur marchande ». Les produits obtenus en remplacement étaient ensuite écoulés auprès d’une tierce personne qui leur a versé 725 000 dollars au cours des trois ans qu’a duré leur petit manège.

"Des centaines de comptes"

Avec les revenus des reventes des produits initiaux, on atteint 1 218 504 $ de recettes frauduleuses, les commandes passées par le couple comprenant le plus souvent des produits onéreux comme des « GoPro, Xbox, montres Samsung et des tablettes Microsoft Surface. »



Alors qu’Amazon dispose d’un système performant de robots étudiés pour détecter les activités malhonnêtes sur le site, les Finan ont mis toutes les chances de leur côté pour tromper ces algorithmes en créant « des centaines de fausses identités numériques », explique le procureur Josh Minkler.



Finalement, c’est le FiSC américain (IRS) qui s’est intéressé de près au couple, suivi par le service d’inspection de la Poste américaine (USPS) et les services de Police de l’Indiana.



Aujourd’hui, les Finan risquent jusqu’à 20 ans d’emprisonnement et 500 000 $ d'amende.

