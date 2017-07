[Amazon Prime Day] Le kit de démarrage Philips HUE à 79,90 €

Jusqu'à mardi minuit, si vous êtes abonnés au service Prime d'Amazon, de nombreux produits vous sont proposés à prix réduits.

>>> [Prime Day] Les folles promos d'Amazon ont débuté



Une offre refait son apparition sur le site d'Amazon, pour le plus grand plaisir des amateurs d'ambiances colorées. Elle vous permet d'acquérir le kit de démarrage Hue de Philips à 109,90 € (en version E27 ou GU10). Et comme le constructeur rembourse 30 € jusqu'au 31 août, le kit ne revient finalement qu'à 79,90 €.

Le pack de démarrage Philips Hue contient trois ampoules à LED et un boîtier (appelé "pont") par lequel transitent toutes les commandes et qui peut gérer jusqu'à 50 ampoules. Une fois installées et connectées au pont, ces dernières délivrent un éclairage entièrement paramétrable depuis un smartphone ou une tablette (sous Android ou iOS). A tout moment, vous pouvez choisir une teinte pour l'éclairage, parmi 16 millions de couleurs.



L'application permet de paramétrer une heure à laquelle l'éclairage va monter en puissance progressivement, pour des réveils en douceur. De plus, les ampoules sont pilotables lorsqu'on est en déplacement, depuis un navigateur Internet, ce qui permet de simuler votre présence dans l'habitation