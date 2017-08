Les ampoules connectées Ikea sont compatibles avec HomeKit

Ikea vient d’annoncer que ses luminaires sont enfin compatibles avec HomeKit d'Apple. Le géant suédois avait déjà déclaré au début de l’année qu’il allait mettre à jour son système pour permettre la prise en charge de HomeKit.



Les utilisateurs de la plateforme domotique d’Apple pourront bientôt contrôler les ampoules, lampes et panneaux lumineux Ikea. Le géant du mobilier vient de mettre à jour son système, ce qui va permettre de régler l’intensité de l’éclairage en utilisant l’enceinte connectée HomePod ou l’application Home sur iOS.



L’arrivée d’Ikea sur l’éclairage connectée risque de faire réagir la concurrence. En effet, Ikea propose une gamme d’ampoules, de lampes et de panneaux connectés à un prix bien plus accessible que ses concurrents.



Par ailleurs, en plus du HomeKit, la nouvelle mise à jour ajoute la compatibilité avec Alexa, l’assistant virtuel d’Amazon et Google Home. Les ampoules connectées Ikea seraient même compatibles avec les appareils Philips.



Les ampoules connectées Ikea sont déjà disponibles. La firme compte lancer des ampoules colorées connectées d’ici le mois d’octobre.

