Anchor transforme un podcast audio en une vidéo

L’application Anchor permet désormais de transformer un podcast audio en vidéo. Cette nouvelle vidéo permettra aux créateurs de podcasts de partager leurs créations beaucoup plus facilement sur d’autres plateformes.



Lancée l’année dernière, Anchor est une application qui permet aux amateurs de créer leurs propres podcasts. L’utilisateur peut lancer sa chaîne et créer des pistes audios de cinq minutes maximum. Si la plupart des podcasts disparaissent au bout de 24 heures, il est toutefois possible de les sauvegarder ou de les exporter.



Pour promouvoir son podcast, un utilisateur est souvent très limité. Il peut uniquement renvoyer à un lien ce qui est très peu attractif. Désormais, Anchor lui propose de transformer leur podcast en une vidéo qu’il peut ensuite partager sur un réseau social comme que Facebook. L’application utilise une technologie qui est capable de transcrire l’audio en texte. Ainsi, les utilisateurs n’ont même pas à activer le son pour savoir de quoi il s’agit.



Anchor testait la nouvelle fonctionnalité avec un petit nombre d’utilisateurs. La mise à jour Android et iOS et actuellement en cours.

